味全龍徐若熙右手肘韌帶撕裂傷目前仍在復健中，近期他跟隨一軍練球，23日賽前也看到他與總教練葉君璋傳接球，葉總表示，徐若熙現在狀況很不錯，身體沒有疼痛感，但何時歸隊並沒有時間表，「要等到他完整好了再去作決定，不會趕著要他回來。」

徐若熙今年季前傳出右手肘韌帶輕微撕裂傷，沒能趕上開季，至今尚未有任何出賽紀錄，原本球隊希望透過加強周遭肌肉、強化支撐改善韌帶撕裂傷的情況，但沒能有太大效果，改採取PRP方式治療。

經過3次PRP治療，醫生評估徐若熙的狀況不需要開刀，近期他都隨一軍練球，今天賽前也與葉總傳接球。談到徐若熙的狀況，葉君璋認為很不錯，「檢查出來沒有問題，沒有痛的感覺，就等他強度拉上來。」

葉君璋指出，徐若熙現在的狀況應該是在「熱身階段」，「先讓他適應投球動作，都沒問題後才會增加強度，現在他投球力道還沒有辦法很輕鬆，如果有傷的話應該會感覺得到，他現在感覺應該是好的狀態。」

而另名左投林逸達在6月2日出賽後就被降下二軍，葉總表示，主要是他過去舊傷有復發的跡象，先讓他下二軍調整，現在傷勢也都復原，但不會立刻回到一軍出賽，預計會經過2、3次牛棚後到二軍出賽幾場比賽，沒問題後才會歸隊一軍。

味全龍徐若熙23日賽前與總教練葉君璋傳接球。（杜宜諳攝）