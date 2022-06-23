重建後的新竹市立棒球場即將在7月啟用，日前聯盟人員與味全龍總教練葉君璋等人都前往視察，葉總坦言，安全性還有待改善，希望能在7月22日比賽開打前能夠作出改善，他也直言，安全性的問題是沒辦法將就的。

新竹市政府108年啟動重建工程，投入12億元原址重建，目前工程已進入收尾階段，日前聯盟人員與葉君璋也都到場場勘，看完後葉總直言：「還有待改善。」他指出主要是安全性還有一些視覺性的問題。

葉君璋舉例，「像是中外野的部分，打擊視線那邊通常是深色的，但它那邊是淺色的，跟球會有影響，這是最基本的，要改。」另外像是排水溝的部分目前尚未加上蓋子，有水泥露在外面的情況，有可能選手跑的時候會踩到，都是需要做改善的地方。

葉總直言，安全性的問題沒有辦法將就，「選手的安全是最重要的事，在不安全的場地下進行比賽選手會有壓力，一定要改善。」他希望這些改善狀況能在7月22日前完成，「但如果不行也沒辦法，不能叫選手去冒險，聯盟的人員也有去，秘書長（楊清瓏）也知道嚴重性。」