味全龍重炮捕手吉力吉撈・鞏冠23日棒打富邦悍將王牌投手江少慶，他在首打席就敲出滿貫炮，本季第5轟出爐，與隊友拿莫・伊漾等人並列全壘打王，但他強調以球隊戰績為優先，自己也十分珍惜能夠蹲捕的機會。

本季鞏冠扛起球隊主戰捕手，能夠又蹲又打他十分珍惜，也不會覺得體力會受到影響，「我很珍惜現在這樣的機會，怎麼樣幫助球隊是我優先考慮的，球隊第一、把自己擺在後面，因為我們是來贏的，不可以說把自己放得太重要，重點是團隊，看能不能在上半季就拿下來。」

本季面對江少慶4打數3安打、8打點，被問到是不是特別會打好朋友？鞏冠笑著說：「壘上有人時只是想辦法把人打回來，只是剛好苦主都是他，自己沒想太多。」

鞏冠跟江少慶在旅美時期曾一起在印地安人隊當隊友，返台後各為其主打拚，但兩人仍維持好交情，昨天賽前就看到鞏冠與江少慶話家常，「我跟他說這個髮色很適合你，年輕很多、很好看，之前他在亞利桑那時也曾染過這個顏色，他很久沒染頭髮，感覺好像又回到那個時候的感覺。」

頂著中職本土最高月薪113.3萬元的頭銜，本季江少慶表現卻不如預期，開季前3場比賽都投不滿4局，中間還歷經染疫的挑戰，直到6月16日才拿下本季首勝。鞏冠也以自己的觀察點出原因，「可能是因為他的薪水比較高，給自己要求比較高，壓力也比較大，之前還因為疫情隔離，真的滿傷的，但他也知道要重新調整回來。」

昨天鞏冠在首打席敲出滿貫炮，讓江少慶1人次都未解決就失4分，他表示，平時練習時自己都會設定好情境、當下要如何去做攻擊，「在昨天三壘有人、無人出局的情況我本來只是想打高飛犧牲打，打到的時候感覺也不是很好，可能風有幫我一點吧！」

被問到是否有設定過滿貫炮的劇情？鞏冠笑著說：「沒有！」，他認為昨天能打江少慶打得順手的關鍵，主要是他的壞球都走在前面，在球數落後的情況下讓打者比較好攻擊，「大家也打了6支長打，攻擊方面表現得很好，有效得分也讓維中可以輕鬆的投。」