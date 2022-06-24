新竹市立棒球場進入最後收尾，即將在7月22日迎來味全龍首戰，但味全龍隊與中華職棒聯盟日前場勘，龍隊總教練葉君璋昨提場地安全性問題，新竹市政府24日指出，針對場邊水溝將順平落差，中外野也將以深色系重新塗刷，會在7月22日前改善，確保球員安全。

市府21日與中華職棒楊清瓏秘書長與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司於工程現地勘查，葉君璋23日也提到場勘時發現問題，其中外野為淺色，以及排水溝鋪上防護墊後與紅土間產生高低差，這兩點因影響球員安全最為急迫。

為趕上7月22日首戰，須加緊腳步改善場地問題，市府教育處指出，相關修正意見已於6月23日邀集建築師、營造單位、龍來球場公司等單位會勘，並即刻展開工程處理。

針對場邊水溝安全性，市府將於水溝蓋上施工第1層防釘膠鞋墊子，以及第2層人工草皮，另將順平外側紅土高度、消除水溝蓋落差，防止球員受傷。

此外，中外野視覺上也會配合中職與總教練建議，以深色系重新塗刷，並於夜間開燈測試，確保不影響球員打擊。

龍來球場公司表示，由於球場工程涉及球場內、外眾多工項，目前進入工程收尾階段，也感謝包含中華職棒及味全龍球團等各單位建議，期能經由賽前不斷修正，以保障球員出賽安全。

市府指出，採納龍來球場公司多年的球場維管經驗，將場邊排水設計由原本地面型排水側溝，在不變動原設計及已施工狀態下，修正混凝土上蓋為格柵並加鋪人工草皮防護，讓後續排水與球場淤砂清理等例行維管作業更加順暢，而球員安全與維護也將納入考量。