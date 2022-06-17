富邦悍將江少慶16日先發繳出8局失1分的好投，拿下本季首勝並獲選單場MVP，17日賽前他大手筆買咖啡請全隊，就連啦啦隊Fubon Angels、媒體都有。

江少慶開季狀況慢熱，前3場先發都沒能投滿4局，開季吞下4連敗，5月6日狀態回溫、繳出7局無失分好投，但隊友沒給予火力支援，與首勝仍擦身而過。

沒想到狀況逐漸好轉後，江少慶回花蓮過母親節時卻不慎染疫，經過一個多月的調整在13日重回一軍賽場，但當天比賽因雨保留，他也僅投2.1局、失1分。

昨天江少慶在新莊迎戰統一獅，用95球投8局，只被敲5支安打、失1分，另投出6次三振、1保送，拿下本季首勝並獲選單場MVP。今天賽前他也特地請隊友們喝咖啡，就連啦啦隊、媒體也都有份，而店員也貼心的在每杯咖啡上面都寫著「少慶首勝」。