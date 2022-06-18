富邦悍將周末舉行「悍將中學」主題日，首日賽前邀請男星炎亞綸及16歲桌壇新星鄭樸璿擔任開球嘉賓，擔任打擊者的鄭樸璿開球前還接受董子恩的指導，但正式開球時，球卻往身上竄，她為了閃球沒有揮棒，但首度開球經驗仍覺得十分新鮮。

鄭樸璿小時候曾跟著爸爸、哥哥進場觀看職棒比賽，但當時僅4、5歲，有看沒有懂，時常場上熱戰自己卻在觀眾席玩樂高。這次首度踏上棒球場，她直呼：「球場很空曠，站上去整個心情都舒暢起來。」

從小就先天近視的鄭樸璿，8歲時開始打桌球，但當初會接觸桌球是因為要預防眼睛度數增加，她笑著說：「但其實沒有用，後來逐年遞增，從出生的200度到後來650度。」雖然當初是因為抑制眼睛度數才開始打球，但後來越打越有興趣，現在更是「越級打怪」，成為桌壇新希望。

「一開始打球覺得很好玩，因為如果表現好教練會給巧克力，後來越打越有成就感，雖然練球很累、比賽也很辛苦，晚上還要唸書，但從中得到成就感很開心。」鄭樸璿雖然才16歲，但從談吐中看出她的超齡，她認為「越級打怪」不會有壓力，反而會造成其他年長球員的壓力，「輸球可以知道哪邊需要加強，如果贏球更是對自己的肯定，是很大的榮幸。」

今年征戰首場國際賽表現就大爆發，鄭樸璿一口氣包辦波蘭青少年桌球公開賽U17、U19雙冠，接下來她預計參加8月U17國手選拔，之後可能參加成人等級的WTT捷克支線系列賽、克羅埃西亞青少年挑戰賽。