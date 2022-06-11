警方提醒若遭到盜刷，可立即通知銀行減少損失。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

嘉義縣60歲陳姓男子，日前在臉書看到台東果農販售芒果的精美廣告，為支持台灣在地小農產業，陳男遂在粉絲專頁下方留言訂購。

陳男隨後收到自稱小農粉絲頁小編傳來的臉書私訊及短網址，要求線上填寫訂單才能順利出貨。陳男不疑有他填輸個人資料、信用卡卡號及交易驗證碼等詳細資料，然後即收到銀行傳送成功刷卡1萬550元的簡訊，但陳男心想「這水果也太貴吧？」再與該粉絲專頁確認，才發現竟遭假小編騙取個資後盜刷。

165反詐騙諮詢專線統計，今年1月迄今，在臉書粉絲專頁訂芒果遭相同手法盜刷案件共5件，總受害金額約42萬餘元。

警方調查，歹徒潛於販售商品的官方粉絲專頁，看準留言有意訂購的民眾，再佯裝成粉專小編，以私訊傳遞假網址，藉機騙取民眾個資後予以盜刷。

165提醒，收到各類資訊、通訊內容時，先保持「零信任」態度，若須透過社群平台購物，切勿隨便點擊陌生網友傳送之短網址連結，或提供個人信用卡等資料。萬一不慎輸入並送出了信用卡資料時，立即通知發卡銀行啟動停卡，將損失降至最低。民眾如發現有不明訊息並帶有網址之疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線諮詢、查證，避免遭受詐騙。