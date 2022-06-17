涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，近期傳出檢調查出民進黨新潮流系大佬陸續透過第三方支付軟體2年內匯出2900萬餘元，不過，檢方不願證實，認為與案件無關。林秉樞的委任律師陳頂新表示，針對外界告發林洗錢一事，因偵查不公開原則，沒有審視相關資料。

外傳與林秉樞關係匪淺的一名民進黨新潮流系大老，也曾被列為案件嫌疑人調查，檢調在反向清查這位大老的金流時，意外查出他從2020年1月到2021年12月9日為止，陸續透過第三方電子支付平台「藍新科技」匯出2900萬餘元。

對此，新北地檢署回應，查無林秉樞有何洗錢的犯罪事證，亦未發現其他人有何犯罪嫌疑，因此檢察官已諭知不起訴處分，其他與本案無關部分，均未對外為任何發言或說明。

陳頂新今出庭時回應，針對媒體報導所謂2900萬的部分，或許與林秉樞先前被檢察官偵辦「洗錢防制法」相關，但當初鑑於「偵查不公開原則」要求，辯護人並未曾審視相關資料，也沒有看過類似媒體報導的相關文件。

陳頂新強調，由於林秉樞涉犯洗錢部份已獲不起訴處分，因此辯護人並未深入探究此情，從而無法針對媒體報導提供具體回應。

據了解，法官已裁定7月1日將召開審理庭，屆時高嘉瑜將會到場進行交互詰問，由於林秉樞延押再度將滿2個月，法官也將在下次開庭前裁定是否續押。林律師團表示，林秉樞已沒有持有任何相關影像，且檢視其與高對話紀錄，完全沒有拿性愛片威脅對方，若裁定延押，將再度提出抗告。