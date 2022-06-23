中市第二市場知名魯肉飯小吃攤今晨因消費者口角爆鬥毆，釀1死4傷。黃男等5人酒後在清晨6時許到場吃早餐，另方約10人抵達，雙方點餐時一度發生小口角，事後，黃打手機邀人遭疑「撂人」，引爆衝突大打出手，黃當場無心跳呼吸，送醫不治，同行4人掛彩。檢方下午相驗，發現黃的胸部有2處穿刺傷，疑為致命主因，但未查扣凶器，警方積極偵辦釐清案情。

台中市警局第一分局在清晨6時21分獲報，位於三民路的第二市場爆發打架衝突，警方趕赴處理，現場一片狼藉，黃男一行5人全受傷掛彩，緊急協助送醫，對方人馬已逃離。據調查過濾，雙方人馬均非黑道幫派人士。

黃男左胸疑受重創、血流不止，現場已無呼吸心跳，經送醫傷重不治；同行的32歲陳男、41歲吳男、34歲李女及30歲陳女等4人，手腳等多處各受挫擦傷，所幸並無大礙。

台中地檢署檢察官下午會同法醫相驗，發現黃男左胸有2處穿刺傷，疑為致命傷，但現場並未查扣凶器，將在28日進行解剖，進一步釐清案情。

據了解，該黃男等聚餐喝酒到清晨，到知名魯肉飯小吃攤吃早餐，點餐時，對方約10人也抵達，其中一人趨前詢問黃：「有認識嗎？」，黃否認，現場氣氛一度陷入緊張，經人出面安撫平息，原已化解。

隨後，黃男在場撥打手機邀友人來吃早餐，對方懷疑他在「撂人」，雙方爆發衝突鬥毆，現場陷入混戰，連實木、塑膠及白鐵桌椅等物都被拿來砸人，黃等5人寡不敵眾全部掛彩，對方則逃離現場。在市場備料的攤商目睹驚魂場面，大受驚嚇。

台中市警局第一警分局表示，涉案10人分乘3輛自小客逃離現場，警方已掌握相關監視影像，鎖定車號及特定犯嫌、以車追人，擴大偵辦追緝。警方並強調，對不法情事絕不寬待，務必將不法份子繩之以法。