國民黨立委2020年不滿監察院長陳菊人事案，占據立法院議場抗議，與民進黨立委發生推擠衝突，事後藍委洪孟楷控告綠委吳秉叡傷害、強制罪，吳也反控洪強制罪；台北地檢署調查時，洪對吳撤告傷害罪，至於雙方互控強制罪部分，檢察官認為議事衝突屬於政治性的議事杯葛行為，受立委言論免責權保障，不構成強制罪，29日將洪、吳2人不起訴。

2020年6月29日上午11時，國民黨立法院黨團不滿監察院長陳菊人事案，佔領立法院議場，與民進黨爆發激烈肢體衝突，事後藍委洪孟楷指控遭綠委吳秉叡以手勒頸拖行，並推出議場，造成頸部挫傷，控告吳傷害及強制罪，吳則反控洪強制罪。

檢方調查時，洪孟楷未到庭。吳秉叡不否認有從背後以手臂鉤住洪孟楷的頸部拖行，但吳秉叡辨辯稱，是因當時主席台被佔據，議事遭癱瘓進行，民進黨團就是要處理，這是憲法上的問題，他沒有要傷害洪的意思，也沒有強制的犯意，只是因為要排除議場障礙，難免會有拉扯，目的是要讓立法院順利開會，維護立法權的行使。

檢察官勘驗立院現場直播錄影檔案，發現事發當天早上，立院因審查監察院長陳菊人事案，議場主席台附近被國民黨立委佔據，議事因而中斷，吳秉叡等人進入議場後，雙方發生多起互相推擠、拉扯情形。

檢察官認為，衝突源於不同黨派立委對於監察院長人事案同意權的行使意見不一，而發生爭執，立委是基於捍衛自身政黨立場，才發生肢體衝突，雖然吳秉叡對洪孟楷以手臂鉤頸，洪遭拖行倒地，手段雖激烈，但此舉仍屬於不同政黨立場，為表達政治意見所為，難認主觀上有妨害立委行使職權的不法犯意，不構成強制罪。