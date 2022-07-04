民進黨新北市長提名人選遲遲未定，曾有意爭取提名的立委羅致政3日明確表示，「請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」民進黨立委蘇巧慧今（4日）表示，她非常支持「新北在地資深立委」，因為只有新北在地的資深立委，才能夠了解新北市，跟市民真正有接觸。

蘇巧慧今（4日）參加民視「台灣向前行」節目，針對新北市長人選，她表示，身為在地立委，關於新北市長人選是否在等前副總統陳建仁或是有派系考量，自己也不知道答案，對新北市長人選當然有想法、有期待。

她說，新北市真的很大，有城市、有鄉村、有工業、有農業，400萬人口幾乎就是一個小台灣的縮影，包含原住民、新住民人口數亦是全台灣最多的地方。

蘇巧慧表示，要熟悉新北市然而進一步治理，成為新北市長候選人只有兩種身分比較適合，第一就是超級重量級，知名度大家都知道，一出來就是平地一聲雷，能夠帶著整個部隊前進，過去無論是游錫堃或蘇貞昌，都是院長級親自出征，都是超級重量級。

另一種就是她非常支持的「新北在地資深立委」，因為只有新北在地的資深立委，才能夠了解新北市，跟市民真正有接觸。

她也透露，過去也一直爭取衛福部長陳時中來參選新北市長，陳若來選新北，第一個要當助選員，那個時候也未聽聞有陳建仁等名單，那時候僅有陳時中、前交通部長林佳龍等人選，她都認為是非常好的人選，重量級人選、當過部長且有成績，都非常合適。

蘇巧慧表示，林佳龍很明白告知想要到台北市服務，林佳龍和自己的看法也都滿一致的，都認為在地資深的立委可以承擔重任，因此轉到羅致政及吳秉叡身上，上一屆市長選舉時羅、吳其實都有意願，這是很好的人選，對羅委員宣布沒有意願感到意外。但兩種身分若回到超級重量級人選，對新北市的選情而言是一劑強心針。