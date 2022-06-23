東海大學第5屆「2022全國智慧製造大數據分析競賽」，自6月15日至7月28日開放網路報名，這次主辦單位擴大競賽規模，不僅增加近1倍獎項數量、總獎金更提高至300萬元整，得獎隊伍最高可獲100萬元獎金，邀國內大數據分析高手，一同參賽，挑戰拿高額獎金。

東海大學表示，「2022全國智慧製造大數據分析競賽」，主要推廣「人工智慧」與「大數據分析」相關技術於智慧製造上之應用，並培育國內相關領域人才；參賽對象分為「企業與研究機構組」及「大專與研究生組」，競賽採初賽與決賽兩階段進行，以增加競賽公信力。

東海大學指出，為讓有興趣報名參與競賽的高手了解競賽進行方式，主辦單位規劃舉行2場線上說明會，於24日上午11時辦理1場說明會。決賽訂於11月19日在東海大學登場，評審團隊將依據各決賽團隊的分析結果，評選出優勝隊伍並進行頒獎。

教育部為推動各大專校院資工、機械、統計、工管、電機…等具有數據分析相關領域專長的系所踴躍參賽，本屆競賽特增加「大專與研究生組」之獎金與獎項，用以鼓勵更多在校學生廣泛學習大數據與智慧製造相關知識，持續提升台灣製造業的競爭能力，再創台灣智慧製造的榮景。

「2022全國智慧製造大數據分析競賽」，由上銀科技、公準精密、永進機械、均華精密、志聖工業、明昌國際、東台精機、漢翔航空及國研院儀科中心等企業出題與贊助獎金，促進國內大學校院學生及企業、學研機構接軌產業的實際應用。競賽作業須知與說明會、報名資訊，可至競賽網站或至粉絲專頁查詢。