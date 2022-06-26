新華社報導，中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平近日就研究吸收網民對黨的二十大相關工作意見建議作出重要指示強調，黨的二十大是黨和國家政治生活中的一件大事。圍繞黨的全國代表大會相關工作開展網路徵求意見，是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。

報導稱，這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。

根據習近平總書記今年2月重要指示精神，黨的二十大相關工作網路徵求意見活動於4月15日至5月16日開展，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞客戶端以及「學習強國」學習平台分別開設專欄，聽取全社會意見建議。活動得到廣大人民群眾廣泛關注和參與，累計收到網民建言超過854.2萬條，為黨的二十大相關工作提供了有益參考。