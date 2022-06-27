2020年疫情大爆發，富旺國際董事長林正雄身兼中華民國不動產聯合總會理事長、台中市不動產開發公會理事長，雖然事業與公務繁忙，在東海大學研聯會前會長卓昭同、張國雄教授推薦下，加上另一半、富旺副董事長江庭華鼓勵：「當你拒絕學習，你就離成就越遠！」當林正雄6/26取得東海大學EMBA學位時，「由衷的感謝這三位貴人，也感謝自己這兩年來的堅持！」

值得一提的是，江庭華本身正在攻讀逢甲大學商學博士學位，夫婦倆持續在學習的道路上相互勉勵、共同成長。

林正雄的畢業論文，題目是透過「內部資源、外部網絡探討建築4.0的創意模糊前端」，在指導教授張國雄的指導下，透過分級制度，將建築物區分為「建築1.0（1970年之前）50年以上老舊建築、僅遮風避雨」、「建築2.0（1970年-1999年）921前舊法規建築，需要都更」、「建築3.0（1999年-2025年）921後耐震建築，分別有物聯網、綠建築、智慧建築」、「建築4.0（2025年之後）整合「健康宅+綠建築＋物聯網＋AI智能」屬於主動建築」。

林正雄說，未來建築應朝向一個具有全部標章的整合，也就是所謂的「建築4.0」主動智能宅，結合了「健康宅+綠建築+物聯網+AI智能」。

林正雄強調，未來將透過公會力量大力推動「建築4.0」，鼓勵建商朝「綠能智慧建築」升級邁進。而6月中舉辦的台中宜居建築三年成果展，獎勵項目之一的垂直綠化設施，去年9月與中市府溝通修訂為「兼具景觀陽台之垂直綠化設計」，溝通過程很感謝台中市多位民代的協助，這些努力都是讓台中朝「建築4.0」靠近。

都市綠化能緩減熱島效應，宜居永續城市的發展與聯合國SDGs的理念方向一致，加上近期綠色金融啟動，強促使企業採取ESG永續經營的概念，將建築規劃納入綠建築、智慧建築概念等，強化綠能與節能訴求產品將陸續成為標準配備，讓建築業這個古老行業亦步入建築4.0的時代。

林正雄定義2025年將是「建築4.0」元年，因為推動必須循序漸近，需考量政府對建築業的規劃、考量購買客戶的接受度、加上很多供應廠商的產品尚在實驗階段，仍需整合，希望政府能放寬政策普及認證標章並提供實質獎勵，共同推動「建築4.0」。