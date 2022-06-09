《超級偶像6》冠軍李子森日前不慎確診，正在家中隔離，他表示染疫後是輕症，僅流鼻涕、微發燒、咳嗽，症狀類似一般感冒，目前身體恢復不錯，不過他當時一看到快篩陽性是嚇到愣住，因為事前身體沒有異狀，單純因為工作結束返家為了安全起見才快篩，當天還連續快篩3次來確認，他笑說：「當然3次都是陽性無誤。」

他快篩陽後，第一時間馬上跟公司報備，致電給經紀人時，他直呼：「出事了，我快篩陽性。」原訂本周進行錄製新歌、錄影及演唱會前置開會等工作，全數喊卡延期。他目前與家人同住，感謝媽媽幫忙準備消毒用品、送三餐、煮藥等，幸好同住的家人們全數快篩都陰性。

他日前也進行視訊門診，分享視訊看診跟一般感冒去診所掛號看病拿藥一樣，第一次視訊看診的他，打趣說：「當下視訊的時候我一直覺得想笑，就一直有一種好笑的感覺。」他希望大家都健康平安，謝謝醫護人員辛勞的付出。