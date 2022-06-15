中央流行疫情指揮中心今（15）日公布本土確診新增68939例，今年累計本土確診總人數突破300萬例，疾管署本土病例地理分佈圖顯示，今年累計確診數以新北市最多，其次為桃園市，高雄市今天則是超車台北市，成為第三。

今天本土病例地理分佈地圖顯示，六都人口稠密，確診數皆高過其餘縣市，今年累計確診數都達18萬例以上，新北市74萬8679例、桃園市37萬3653例、高雄市32萬6445例、台北32萬3693例、台中市32萬826例、台南市18萬9698例。

以今天六都確診數來看，分別為台中市(10,756例)、高雄市(10,001例)、新北市(8,348例)、台南市(6,987例)、桃園市(5,845例)、台北市(4,387例)，顯見北部高峰已過，高雄市多了台北市5千多例，以致今年累計確診數超車台北，衝上第三位。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日表示，從整體病床情形來看，北部、中部已經明顯過了高峰，中部持續往下降，南部佔床率則是已接近最高點，預期未來一周有下降趨勢，後續還有待觀察。