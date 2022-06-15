新冠肺炎疫情延燒，演藝圈頻頻出現確診案例，讓藝人們上工前會進行快篩，不僅保護自己也確保他人安全，女星張棋惠日前錄影前，都會自行做快篩，確保自己和他人的健康，沒想到千防萬防寶貝女兒還是確診，染疫後發高燒，讓她非常心疼。

張棋惠昨（14）日在facebook發文，利用網路的力量請教廣大的家長們：「想請問一下有確診過的小朋友的爸爸媽媽～他們大約會燒多久呢？」，她透露女兒阿寶目前情況正發高燒中，體溫在38度接近39度，活動力跟精神都還可以，但就是沒什麼食慾，期間有不斷用溫涼的手帕幫孩子降溫，雖然該做的都做了，不過身為媽媽的張棋惠還是忍不住擔心，直呼「也希望正在確診的小朋友們都能快快康復！真的很心疼！」

張棋惠發布後，不少父母湧入留言區支招，網友從自身經驗回答，大概都是發燒2天，建議退溫方法泡澡、擦身體、躺冰枕都可以試試看，飲食上可以喝電解水、吃水果、吃冰淇淋，注意補充能量，體溫39度以下可以吃退燒藥幫助降溫，體溫超過39度的話建議使用肛門栓劑。而主持人可藍也建議家中如果有血氧機可以一個小時就觀察一下，就算小孩睡著也要注意孩子的體溫，她表示自己家的兩個孩子曾睡得好好的，但睡著中途爬起來吐，而且有肚子痛的症狀。

眾多留言給予建議，張棋惠過幾個小時後回報情況，表示女兒阿寶已經從39度慢慢退燒到38度，會持續觀察，感謝網友們的熱心建議。