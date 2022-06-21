疫情持續蔓延，新竹縣居家照護人數單日一度超過2700人，目前已有72家基層診所加入居家照護關懷行列，縣長楊文科日前確診，居家照護期間就接獲診所醫師關心電話，讓他倍覺安心，認為診所醫護人員的關懷，應能降低輕症確診者不安的情緒。

擔任新竹縣診所協會理事長的日康診所醫師洪才力表示，在新竹縣單日4、500人確診時，約有30多間診所加入居家照護關懷，因確診人數不斷飆升，目前已有72間診所通力合作關懷確診者，診所醫師透過關懷也比較能了解患者狀況，協助開藥讓確診者早日康復。

「有時會被誤認是詐騙電話！洪才力說，有少數確診個案是獨居長者，或是不會使用網路的民眾，在確診時較為無助，接到診所電話，會感到有人關心，降低不安感，但有些民眾會質疑是詐騙電話，或認診所電話太擾民，不過大多數民眾都很配合，讓醫護人員忙碌中也能獲得正向回饋。

洪才力表示，執行電話關懷的時間，多半是在午休，利用門診空檔開始打電話，醫護人員也都利用休息時間，協助做居家照護關懷的工作，多少讓小診所的醫護人員比往常還忙。

衛生局長殷東成表示，加入居家照護關懷行列的診所，在接到居家照護確診者資訊，致電關心確診者，原則上以2天關心1次，了解居家照護狀況，若有症狀也可透過通訊診療並開藥。

殷東成並說，分配確診者給各基層診所是以就近為原則，若幼兒確診則以小兒科為責任關懷診所為主，確診者有就醫需求時，提供通訊診療服務，並透過醫師開藥、親友代為領藥，不用舟車勞頓。