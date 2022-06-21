張齡予表示現在已經挺過孕吐時期。（粘耿豪攝）

張齡予笑說發現不會孕吐後就開始暴飲暴食。（粘耿豪攝）

張齡予目前懷孕17周，胖了7公斤。（粘耿豪攝）

張齡予懷孕變胖，胸圍也跟著激增。（粘耿豪攝）

在520宣布結婚、懷孕的三立主播張齡予，今（21日）首度公開露面出席波隆那插畫展活動，目前懷孕17周的她特地帶著超音波照現身，自豪露出兒子的「大GG」，將迎接水虎寶寶她表示兒子預產期會在11月中，「他跟憲哥都是水虎寶寶，希望他個性也是鬼靈精怪、又有想法。」

張齡予在懷孕初期飽受孕吐的困擾，不只無法吃東西，連喝水也想吐，「我有特別準備嘔吐袋在主播台上，以備不時之需」，好在近兩周不再孕吐，可以開心享受美食，她透露最近一口氣吃完麥當勞分享餐，還滿足的吃完兩條越式法國麵包，最近最喜歡口味偏酸的食物，尤其是番茄類；她坦言懷孕到現在已經胖了7公斤，主播的外套從S號穿到XL號，原本胸圍大D的她也比過去大了1、2個CUP。

她在懷孕未滿3個月時確診新冠肺炎，當時十分擔憂會影響到腹中胎兒，她也坦承懷孕初期時有落紅出血徵兆，因此目前沒有買太多育兒產品，就擔心懷孕期間有狀況發生，「我們都忍住不買，就怕會睹物思人。」

從小受姊姊照顧的她透露之前相當渴望生女兒，後來得知是兒子後也迅速調整好心情，「我們現在還是叫他小班長，希望他將來可以開心，只要不走偏、不當壞小孩就好」，老公則是已經在規劃未來要帶兒子玩卡丁車等活動，她害羞說道夫妻倆已經有二胎的共識，計劃將來再生個羊寶寶，會不會擔心「羊入虎口」？她笑說這樣也蠻好的，哥哥就可以管束弟弟妹妹。在小孩的教育上，她也跟老公決定好不會特別扮演黑臉、白臉角色，而是都處於灰色地帶，只要小孩做錯事就出聲管教，免得將來小孩特別怕其中一方。