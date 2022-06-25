彰化縣員林市一家汽車旅館25日發生雙屍命案，22歲廖女窒息死亡，28歲蘇男手握手槍，額頭中彈，警方初部研判是自戕，現場還有一張胎兒超音波圖，廖母痛哭，女兒1個月前曾流產，想不到這段感情談的連命也沒了，檢方相驗表示，廖女是否懷孕，還待進一步解剖。

據了解，台中市28歲蘇姓男子經營電動機車門市，已經有家室，育有兩子，因和家裡發生嫌隙，搬離住家，自行在外租房，這段日子和22歲無業的廖姓女子外遇，4天前兩人駕車到彰化，投宿員林市某汽車旅館，原定25日退房。

汽車旅館表示，25日中午過了退房時間，連續打電話聯繫都未接，調閱監視器並沒有外出，警覺不對勁，才逕行打開房門，赫然發現血淋淋的現場，緊急報案。

員林警分局封鎖現場，發現廖女和蘇男都已經死亡多時，廖女平躺在床上，身上沒有外傷，枕頭旁有毛巾，初辦判定是窒息死亡，蘇男則是側躺，右手還握著改造火藥動力手槍，額頭中彈，鮮血浸溼了整個枕頭，兩人是否有服藥等細節，還待進一步解剖才能確定死因。

檢方晚間初步相驗，指出子彈卡在後腦勺、女方頸部有壓痕，至於之前是否曾經懷孕、流產還待解剖相驗。

蘇男的父母被通知到案做筆錄，泣不成聲，驚訝得不敢置信，表示他家么兒，還有兩個小孩才6、7歲，孫子沒爸爸了，不清楚兒子的感情狀況，兒子已經搬離家中一陣子，不知道還有廖女的存在。

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