42歲的南韓女星張英蘭（장영란）早年憑藉在人氣綜藝節目《情書》、《X-MAN》亮眼的表現獲得關注，之後踏入戲劇領域拍攝《你好！小姐》、《仁順真漂亮》等，雖多為配角卻給觀眾留下深刻印象，活潑開朗的螢幕形象獲得「人間維他命」的稱號。2009年結婚後和丈夫育有兩個孩子，今年6月中宣布懷上第三胎，不料30日卻宣布流產的消息，令不少人感到錯愕。

張英蘭30日在Instagram寫下「天氣這麼不好，還要告訴大家不好的消息，真的很抱歉，啊，要說出來真不容易，今天去做產檢，得知寶寶的心跳停止了」，文字中透露出她沉重的心情「我沒關係，只是很自責，好像是因為我太激動、太幸福、太快說出來、太快收到祝福才會變成這樣，都是我的錯」，只見她

將失去孩子歸咎為自己太大意，疏忽懷上第三胎已經是高齡產婦的情況。

她透露公布消息本來是想帶給懷孕的人們希望，沒想到變成這樣，真的非常難過，「收到了滿滿的應援跟祝福，卻必須告訴大家心痛的消息，很抱歉」，同時向大眾喊話表示自己會盡快克服傷痛，希望大家不用太擔心她，強調自己是個堅強的媽媽，「不過，今天就讓我自責一天吧，反省一天、傷心一天、哭一天，就只有今天」，也向大家承諾明天開始就會再變回「人間維他命」。

今年6月中她才曬出到醫院產檢時的影片，當時告知丈夫後兩人心情都很興奮，拿著驗孕棒開心自拍，對小生命充滿期待，產檢時更因為首次聽到胎兒心跳而激動落淚，如今不幸流產，讓許多粉絲湧入留言送上安慰。