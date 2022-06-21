迎接即將到來的夏日親子旅遊旺季，各飯店開始規劃住房優惠來搶攻國旅市場，有別於旅宿業周末入住需另外加價，位於南臺灣渡假勝地義大世界內的義大天悅飯店則推出周六限定版「假日義同遊」住房專案，自即日起至8月31日止逢周六入住雅緻雙人房含自助式早餐二客4,200元，提早訂房則再享早鳥優惠。6月30日前預訂且入住，即免費升等全新打造、每房要價一萬多元的星悅尊榮家庭房，並且加贈兒童早餐二客，7月14日前訂房於8月31日前入住則可升等溫馨家庭房，再贈兒童早餐二客，家長無須再請假，還可以精省價格暢遊義大世界。

結合住宿、購物、玩樂一站式旅遊勝地的義大世界，是國內親子度假的首選，多數上班族只能利用周末假期帶孩子出外走走，但是許多旅宿業者對於周六入住的旅客均會額外加價一千至一千五不等房費，加上今年的國旅補助規劃僅為平日適用，園區內的義大天悅飯店因此貼心的幫爸媽們精打細算，首創周六入住不加價的超值住宿套裝，原價一萬多元的家庭房，7月14日前預訂並且在8月31日前的周六入住，每晚只要4,200元，再贈送兒童早餐二客，除了飯店內的「童趣樂花園」及「歡樂小天地」室內外遊戲區可讓孩童們盡情玩耍外，若於7月16日或7月23日兩天入住，還能免費參加義大世界123市集舉辦的啤酒夏日慶典活動，欣賞卓義峰、吳汶芳歌手及樂團的演出，品嘗多樣輕食美味。

受到疫情影響，許多爸媽可能請了家庭照顧假、年假，甚至還放了無薪假，義大天悅飯店因此規劃周六限定專案，讓爸媽們不用再請假，還能以26折優惠價格帶著小孩入住舒適寬敞的家庭房、品嘗自助式早餐，在義大世界度過快樂的暑假假期。