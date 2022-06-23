為了迎接暑期國旅解封的龐大餐飲商機，台北喜來登飯店宣布，館內「比薩屋」、「辰園」、「SUKHOTHAI」與「桃山」4間餐廳，吃到飽暢饗活動延長至7月31日，活動贈送的每人半隻龍蝦也再升級、且菜色皆翻新。菜色更新幅度最大的比薩屋每人1,099元起，給賓客最新鮮的體驗。辰園六人成行送廣式片皮鴨三吃，每人1,299元起。SUKHOTHAI泰菜暢饗贈餐升級為「金沙咖哩龍蝦海鮮盤」每人1,290元起。桃山鍋物或握壽司放題每人1,490元起，贈餐升級為「龍蝦海膽燒」。上述價格須另加原價之一成服務費，暢饗方案須事先訂位。

台北喜來登飯店義式餐廳「比薩屋」首次推出暢饗方案即吸引不少賓客，過往平均一道單點料理價位約600元至1,500元不等，現在四人成行每人平日每人1,099元起，即可享用多達24道義大利菜無限暢饗，用餐還贈送一份價值4,220元的「義式龍蝦海鮮燉鍋」與「提拉米蘇」。七月新菜色再添鮮香四溢「皮埃蒙特風味慢烤香草豬佐鮪魚醬」、皮脆肉嫩的「卡拉布里亞香烤雞腿」、吮指回味「義式酥炸透抽佐大蒜美乃滋」等15道美食。

台北喜來登飯店四月份就開始推出暢饗方案的粵菜餐廳「辰園」，「經典粵式美饌暢饗」擁有超過30款人氣粵菜吃到飽，七月份菜單再添陳醋鴛鴦雲耳、涼拌海蜇絲、錦繡魚翅餃、啫啫蝦乾芥藍等四道新菜，再送「黃金片皮鴨三吃」，最低六人成行每人平日1,299元起。

泰式餐廳「SUKHOTHAI」是此波暢饗方案中社群討論最熱烈的餐廳，兩星期內全月席位便已訂滿。七月份四人成行每人平日1,290元起，享全新升級的「金沙咖哩龍蝦海鮮盤」與兩款招牌甜點「摩摩喳喳及椰香芋頭糕」的贈送餐點（總價值4,740元），消費者亦將嚐到泰式沙嗲烤豬、清蒸檸檬魚片、蟹肉炒飯等全新菜色，解放蠢蠢欲動的味蕾。

日本料亭「桃山」兩大吃到飽優惠：「鍋物放題」每人平日1,490元起，可選擇涮涮鍋或壽喜燒鍋底，搭配美國翼板牛、松阪豬肉等無限供應，自由加價購日本小田和牛180g或是澎湖小卷、廣島牡蠣、草蝦、季節蝦魚等海鮮拼盤；「握壽司放題」每人平日1,790元起，無限點用 11款經典握壽司、4款頂級炙燒握壽司，以及精選壽司8貫單次點用，七月份菜單新增可加價升等龍蝦味噌湯、鮑魚清湯等湯品，點用上述兩款放題均贈送每人一份「龍蝦海膽燒」（價值980元）。