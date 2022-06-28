企業界大老首度聯手出錢出力推廣台灣音樂！宏碁創辦人施振榮、台新金董座吳東亮等18位企業家，28日宣布集資3,000萬元，發起成立灣聲國際藝術經紀公司，推動台灣經典音樂普及化、國際化，發展音樂會IP經濟。

施振榮表示，灣聲國際以社會企業思維經營，獲得投資人的認同，未來大部分盈餘將持續投入，以擴大影響力，進而改變藝文生態。繼打造灣聲新年音樂會IP之後，明年將打造新的IP，首度規劃舉辦「台瘋」灣聲經典音樂會。

施振榮身兼灣聲樂團後援會會長，攜手灣聲樂團發起人雷輝、黃少華、吳東亮等18位企業界人士跨界支持下，成立灣聲國際，由灣聲樂團音樂總監李哲藝出任灣聲國際首任董事長，宏碁共同創辦人黃少華擔任副董事長、大亞創投合夥人郝旭烈擔任策略長。

李哲藝表示，灣聲國際將推動台灣經典音樂的普及化、國際化，讓世界都能聽到來自台灣的音樂。此外，為了提供音樂家優質的就業及演出環境，灣聲樂團也將朝職業樂團的目標努力，希望在2024年達到全職業化，並走向國際舞台。

灣聲國際繼打造灣聲新年音樂會的IP之後，明年將打造新的IP，首度規劃舉辦「台瘋」灣聲經典音樂會。颱風是每年7～10月台灣特有的熱帶氣旋，灣聲以此發想規劃舉辦年中音樂會，將擺脫古典制式，讓在地音樂國際化，希望掀起一股台流新風潮。

再者，為了擴大服務層面與推廣銷售管道，灣聲國際規劃推動在多個平台上架「灣聲音樂廳」，利用網路產品與服務多角化經營，分享音樂並創造收入。在空中已播出三年的「警廣音樂廳」在每週六晚間播出，另精心製作的音樂會實境影片，除了在原有灣聲Youtube頻道及FB可收看，精選主題的演出影片也將在7月下旬上架至中華電信MOD平台。

灣聲國際也宣布下半年將在全台最大、最先進的沈浸式埸館?融域AMBI SPACE ONE，推出結合科技設計的全新沉浸式影音音樂會，把台灣經典音樂引進元宇宙。