半山夢工廠精神象徵生命樹高30.8公尺。（廖志晃攝）

樹心跳到底體驗，考驗勇氣。（廖志晃攝）

全面啟動夢境室內攀岩牆。（廖志晃攝）

從台中市遷廠到南投的收納領導品牌樹德企業，投資25億元打造「半山夢工廠」，最受矚目的精神象徵生命樹高30.8公尺，可以體驗攀樹及垂降30公尺的「樹心跳到底」，還有全台室內最高20公尺的攀岩牆等3項勇氣體驗，將於8日全面對外開放民眾參觀。

樹德企業董事長吳宜叡表示，半山夢工廠從規畫到興建長達10年，堪稱「十年磨一劍」，其中，由奧地利生產木材、德國加工的生命樹，被縣府認證為困難工程，但是經過國際與台灣團隊的合作，終於完成艱鉅任務，讓生命樹成為全球最大室內木結構。

半山夢工廠室內開放面積5086坪，匯集樹德企業總部、智慧工廠，並結合冒險體驗設施、土地文化藝術、台灣隱形冠軍品牌、在地小農青創等，以全體驗、全教學、全互動、全育樂4大訴求，營造全新型態的觀光學旅工廠。

吳宜叡表示，台灣是南島語族的發源地，半山夢工廠BABBUZA DREAM FACTORY，名稱BABBUZA巴布薩，則是平埔族名稱，凸顯對台灣文化的尊重，灣島文化館則是希望讓台灣人了解屬於台灣的故事，還原南島原鄉的面貌。

半山夢工廠建築主體融入水冷式循環系統、雨水回收系統及太陽能光電等綠色建築工法，從設計到建置集結5大洲超過10個國家、38個團隊跨界合作；夢工廠擁有世界唯一的「灣島文化館與世界南島中心」展演場域；GF樹下休憩、1F樹下生活及8F樹上摘果等3層體驗空間，集結美食餐飲、設計選物、展演娛樂與冒險設施等。