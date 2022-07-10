在六福村水樂園從6度C冰凍滑道上俯衝直下，享受從腳直竄腦門瞬間急凍的快感。（Klook提供）

麗寶樂園園內有多達10幾項水上設施，享受夏日沁涼快感。（Klook提供）

劍湖山世界水樂園內全台最長600秒6種浪形變換的驚濤快感的「維京巨浪」。（Klook提供）

屏東海生館結合大洋池全新打造虛實整合的環繞沉浸式投影以及生態互動解說。（Klook提供）

炎炎夏日，除了吃冰吹冷氣消暑外，是不是也迫不及待想跳入水裡享受沁涼？Klook整理了3大獨特消暑活動，包括今年重量級回歸的宜蘭國際童玩藝術節，多種水上設施加上高空立體燈光水舞秀，有玩又有得看！暑期限定水樂園更是每年不能錯過的消暑活動，包含六福村、劍湖山世界和麗寶樂園馬拉灣等；如果不想下水又想消暑，也可以選擇到屏東海生館，感受7月全新推出「魟魚飛行日記」沈浸式互動體驗，讓觀眾彷彿徜徉大海中，清涼又療癒。

睽違兩年重新登場的宜蘭國際童玩藝術節即日起至8月14日在冬山河親水公園舉行，除了首度推出親子探索劇場《藝想保衛隊—恐龍重生》，也新增多款以「時空探索」概念打造的消暑戲水設施，包括SPA雷達站、UFO飆速滑道、星球探索平台等；除了白天盡情玩水，夜晚還可欣賞高空立體燈光水舞秀，從早到晚都能感受全新水漾魅力，單人票價250元起、兒童票則是100元起，讓大小朋友輕鬆就能嗨翻整個夏季。

盛夏時期，主題樂園紛紛開放暑假限定水樂園，包括園內擁有多項驚險滑道設施的六福村水樂園，不僅有全台唯一雙拼式的急速戲水滑道，全程封閉極速下衝，體驗未知中的驚奇感，還有能在炎夏中，從6度C冰凍滑道上俯衝直下，享受從腳直竄腦門瞬間急凍的快感。

到台中麗寶樂園馬拉灣戲水更是許多大人小孩每年夏日必玩的行程之一，馬拉灣裡不僅有多達10幾項的水上設施，更有全東南亞第一座可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，與好友們一起挑戰腎上腺素飆升的快感；偏好溫和慵懶活動的旅客，也可選擇躺在「漂漂河」上緩慢漂行，悠閒享受著陽光與流水所帶來的閑靜感受。

此外劍湖山世界水樂園「小威の海盜村水樂園」七月起全面開放，全台最長600秒6種浪形變換的驚濤快感的「維京巨浪」、可與親朋好友瘋狂打水戰的「大船塢」、全台唯一水上極速自由落體「尖叫無底洞」，體驗全程10秒從3層樓的高度垂直下滑，是愛熱血刺激活動的消費者千萬不能錯過的夏日行程，即日起到7月14日在Klook預訂還可享獨家平日票3折。

屏東海生館今年7月1日推出全新互動體驗「魟魚飛行日誌」，結合大洋池打造虛實整合的沉浸式投影，讓觀眾好像一秒進入到蔚藍廣闊的海底世界中，感受巨大魟魚在身邊悠遊圍繞的視覺體驗，以及四周都被海洋包圍的療癒感；或是也能到屏東海生館的極地水域區，體驗一秒進入極地的感受，急凍快感更成為夏日消暑另類體驗。