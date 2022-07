月光海音樂會15日首次辦理售票場,吸引逾3000人共享浪漫仲夏夜。(莊哲權攝)

由東部海岸國家風景區管理處舉辦,邁入第8屆的「月光海音樂會」,15日首次辦理售票場,現場仍湧入3200名觀眾,女聲唱將家家、萬芳、潘越雲輪番上陣,近9點月亮從雲隙探頭,面對波光粼粼的月光海,大家隨著音樂、歌聲搖擺、哼唱,享受浪漫的感官饗宴。

15日晚間,東管處都歷處本部滿滿都是人,逾3000位民眾席地而坐,享受仲夏夜的音樂饗宴,剛開始由於海平面雲層太厚,月亮一直「避不見面」,直到快接近9點,潘越雲1首「Fly Me to the Moon」,月亮終於從雲隙中探頭,海面上粼粼波光,搭配著膾炙人口的老歌,帶給大家浪漫的感官饗宴。

邁入第8屆的月光海音樂會,15日首次以售票方式入場,人潮仍舊不減,大約有3200位來自四面八方的鐵粉自行開車、騎車、搭飛機、搭火車、搭乘接駁車來到現場,也有旅行社組團包遊覽車前來,都是為了要趕赴這場仲夏夜的音樂盛會。

東管處長林維玲表示,月光海音樂會已打出活動品牌,建立死忠粉絲,辦理售票場次,是希望以使用者付費概念,就算未來政府經費減少,活動也可以永續辦理下去;未來會朝周間免費、假日售票方式,亦可藉此控制人數,維持品質,並帶動平日的旅遊。

東管處指出,月光海音樂會暑假首場,14日以「吹過島嶼的歌」為主題,壓軸的圖騰樂團以強大的舞台魅力,讓全場觀眾沸騰;15日以「島影浪花」為主題,邀請到天籟女聲家家、萬芳、潘越雲陸續登台獻聲,現場觀眾聽得如癡如醉。

接下來8月場次的月光海音樂會,將以「島洋婆娑」與「眾島琴音」為主題,8月13日邀請新生代芒果醬、泰雅族女生歌手馬曉安、Indigenous Taiwan、徹摩與Legendary、布農族歌手王宏恩。

而8月14日場邀請潘子爵 Ruby Pan 融合爵士樂團、Lowking 姚宇謙、春麵樂隊 ChuNoodle、毛恩足、巴賴。再次提醒所有月光·海音樂會的粉絲們,趕快安排行程訂房訂票。詳細活動資訊可至東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw查詢,活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好,東海岸」FB粉絲頁。