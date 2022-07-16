月光海音樂會15日首次辦理售票場，吸引逾3000人共享浪漫仲夏夜。（莊哲權攝）

月光海音樂會15日首次辦理售票場，吸引逾3000人共享浪漫仲夏夜。（莊哲權攝）

月光海音樂會15日首次辦理售票場，民眾席地而坐，享受市集美食 。（莊哲權攝）

由東部海岸國家風景區管理處舉辦，邁入第8屆的「月光海音樂會」，15日首次辦理售票場，現場仍湧入3200名觀眾，女聲唱將家家、萬芳、潘越雲輪番上陣，近9點月亮從雲隙探頭，面對波光粼粼的月光海，大家隨著音樂、歌聲搖擺、哼唱，享受浪漫的感官饗宴。

15日晚間，東管處都歷處本部滿滿都是人，逾3000位民眾席地而坐，享受仲夏夜的音樂饗宴，剛開始由於海平面雲層太厚，月亮一直「避不見面」，直到快接近9點，潘越雲1首「Fly Me to the Moon」，月亮終於從雲隙中探頭，海面上粼粼波光，搭配著膾炙人口的老歌，帶給大家浪漫的感官饗宴。

邁入第8屆的月光海音樂會，15日首次以售票方式入場，人潮仍舊不減，大約有3200位來自四面八方的鐵粉自行開車、騎車、搭飛機、搭火車、搭乘接駁車來到現場，也有旅行社組團包遊覽車前來，都是為了要趕赴這場仲夏夜的音樂盛會。

東管處長林維玲表示，月光海音樂會已打出活動品牌，建立死忠粉絲，辦理售票場次，是希望以使用者付費概念，就算未來政府經費減少，活動也可以永續辦理下去；未來會朝周間免費、假日售票方式，亦可藉此控制人數，維持品質，並帶動平日的旅遊。

東管處指出，月光海音樂會暑假首場，14日以「吹過島嶼的歌」為主題，壓軸的圖騰樂團以強大的舞台魅力，讓全場觀眾沸騰；15日以「島影浪花」為主題，邀請到天籟女聲家家、萬芳、潘越雲陸續登台獻聲，現場觀眾聽得如癡如醉。

接下來8月場次的月光海音樂會，將以「島洋婆娑」與「眾島琴音」為主題，8月13日邀請新生代芒果醬、泰雅族女生歌手馬曉安、Indigenous Taiwan、徹摩與Legendary、布農族歌手王宏恩。

而8月14日場邀請潘子爵 Ruby Pan 融合爵士樂團、Lowking 姚宇謙、春麵樂隊 ChuNoodle、毛恩足、巴賴。再次提醒所有月光·海音樂會的粉絲們，趕快安排行程訂房訂票。詳細活動資訊可至東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw／ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。