【旅奇傳媒/編輯部整理】炎炎夏日，享受消暑月光，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(下稱東管處)主辦的「2022東海岸大地藝術節」，7月14至15日已辦理2場次月光･海音樂會，累計吸引7,200人遊客一起享受夜晚皎潔月光的音樂饗宴。 這次是月光海音樂會首度推出的售票場次，仍吸引了3200名遊客進場欣賞，足見月光·海音樂會已成功建立品牌，鐵粉們來自四面八方。許多遊客ㄧ早自行開車、騎車，或搭乘高鐵、火車，再租車、搭乘接駁車來到現場，也有旅行社組團包遊覽車前來，甚至有許多遊客許下此生必定要來的月光∙海音樂願望。

▲萬芳現場演唱。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

同時兩天的創藝市集，也創下多數美食攤位售罄的紀錄，「你加就是我佳」的優良攤友比賽，經過二天票選，飲食類由巷子裡的甜點咖啡、老丈人家傳滷味-搖一搖鳳梨冰、小儀小米甜甜圈獲得優選；非飲食類則由Lubar慢慢編織、INAKATA、小斗宅手作獲選；而8月場次創藝市集亦正持續招募中，報名至7月22日截止，想要在月光海音樂會市集被看見，趕快報名請勿錯過！

▲創藝市集。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

接下來8月場次的月光海音樂會，將以「島洋婆娑」與「眾島琴音」為主題，8月13日邀請新生代芒果醬、泰雅族女生歌手馬曉安、Indigenous Taiwan、徹摩與Legendary、布農族歌手王宏恩；而8月14日場邀請潘子爵 Ruby Pan 融合爵士樂團、Lowking 姚宇謙、春麵樂隊 ChuNoodle、毛恩足、巴賴。再次提醒所有月光·海音樂會的粉絲們，趕快安排行程訂房訂票。

詳細活動資訊可至東管處網站或藝術節活動網站查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）