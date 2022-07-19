朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂星球》，從8月6日於台北展開演出，並至10月30日前巡迴台北等全台10縣市。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出，從小培養對於音樂的鑑賞力。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出，從小培養對於音樂的鑑賞力。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出，從小培養對於音樂的鑑賞力。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團2022豆莢寶寶兒童音樂會記者會19日舉行，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出。（季志翔攝）

豆莢寶寶回來囉，朱宗慶打擊樂團2皆於全台巡迴推出兒童音樂會，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出，從小培養對於音樂的鑑賞力，今年的全新節目「擊樂星球」，將從8月6日至10月30日，巡迴全台10縣市，由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺同時負責編劇與主題曲創作，以親身參與多年兒童音樂會演出的新銳打擊樂家觀點，量身打造最適合孩子們的音樂童話。

高瀚諺表示，自己從2012年起，幾乎年年參與兒童音樂的演出，最後一次是2020年，在這8年間，每一次的兒童音樂會，都是相當珍貴的學習經驗，這一次肩負編劇大任，高瀚諺不只是創作劇本，更自告奮勇表示要寫作本次的主題曲與帶動唱曲，也因此，《擊樂星球》創下了朱宗慶打擊樂團兒童音樂會劇本與自創曲皆由同一人創作的新紀錄。

《擊樂星球》的故事，是豆莢寶寶兒童音樂會從未出現過的太空主題，他們在使用望遠鏡時，竟然被傳送到了需要音樂才能維

持運轉的「擊樂星球」，上面住的都是擅長演奏的擊樂精靈，然而大家最近不愛合作演出，擊樂星球面臨能量不足的危險，隨

著豆莢寶寶的到來，除了要把組成音樂的四大要素「節奏、和聲、旋律、音色」再度集合起來，幫助星球恢復能量外，更要找到回家的方式，究竟豆莢寶寶能否脫離難關呢，一起到音樂廳內找尋答案。

再顯而易見的音樂知識傳達外，高瀚諺還特別設定了「放棄很容易、堅持很困難」的主軸貫穿全劇，靈感其實來自樂團藝術總監朱宗慶，這樣堅持的態度，也正好呼應高瀚諺的《擊樂星球》劇本創作歷程，沒有專業文字或編劇訓練的他，花了一番時間摸索如何好好說故事，最終看到彩排呈現時，高瀚諺相當感動，也慶幸自己有像豆莢寶寶依樣堅持下去，完成了這個作品。

在極富教育意義的情外，《擊樂星球》維持了豆莢寶寶音樂會的優良傳統，挑選精彩的打擊樂選段，用最高品質的演奏內容，讓孩子們懂得如何享受音樂，本次就會以小鼓三重奏，鍵盤四重奏等不同的重奏組合，以及像是鋁罐或是怪怪管等新式樂器，對應到組成音樂的四大要素，並且透過朗朗上口的歌詞，帶領孩子們孰悉「節奏、和聲、旋律、音色」的重要性，進而建立日後的生活美學。 2022豆莢寶寶音樂會《擊樂星球》，從8月6日於台北展開演出，並至10月30日前巡迴台北等全台10縣市。