豆莢寶寶兒童音樂會今年推出全新製作《擊樂星球》，帶領大小聽眾熟悉「節奏、和聲、旋律、音色」的重要性，建立欣賞音樂的美學。（擊樂文教基金會提供）

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，兒童音樂會主要觀眾群為3歲到10歲的小朋友，讓2團團員展現了各方面的能力。（擊樂文教基金會提供）

假想外太空有一座星球，裡面住了好多會演奏打擊樂的精靈，那會是什麼樣熱鬧的景象？豆莢寶寶兒童音樂會今年推出全新製作《擊樂星球》，以音樂的四大元素打造擊樂童話，8月6日起全台巡演。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，兒童音樂會主要觀眾群為3歲到10歲的小朋友，也讓2團團員展現了各方面的能力，「包括記憶力、表情、音樂、肢體和體力等不同綜合能力表現，非常不容易。」

朱宗慶表示，這次特別請團內年輕輩成員高瀚諺挑大樑，擔任編劇，「我一直和他說，他不再是新秀，而是有經驗的演出者，可以透過創作，回應過去累積的經驗與思考。」

高瀚諺表示，從2012年起，幾乎年年參與豆莢寶寶音樂會演出，一直參加到2020年，「我是在去年知道要寫劇本，那時我頭皮發麻，這是一個挑戰自己的機會，我也自告奮勇提議寫主題曲和帶動曲。」

高瀚諺表示，當下答應時沒有太多想法，「我心裡想著不管結果如何，做就對了。」高瀚諺說，從小就喜歡看科幻片，「音樂會的主軸我思考了很久，我假想一個星球裡，住在那裡的精靈都會演奏打擊樂，那會是一個什麼樣的星球？」

高瀚諺表示，他受到恩師朱宗慶的影響很深，「老師常常告訴我們，擊樂的重要元素是節奏、旋律、和聲和音色，就像一個團隊一樣，每樣都不可或缺，也因此成為這次音樂會的元素，如：小鼓三重奏、鍵盤四重奏等不同的重奏組合，或是鋁罐或是怪怪管等新式樂器，對應到組成音樂的四大要素，以朗朗上口的歌詞，帶領大小聽眾熟悉「節奏、和聲、旋律、音色」的重要性，建立欣賞音樂的美學。

2022「豆莢寶寶兒童音樂會」《擊樂星球》，將從8月6日自台北開始巡演至10月30日，預計在台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南與高雄全台10縣市演出。