范少勳。（三立電視提供）

黃霆睿。（三立電視提供）

2022「大稻埕情人節」30日將在延平河濱公園登場，令樂迷期待的卡司陣容今（23日）全曝光，包括ALL IN 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼、icyball冰球樂團、魏嘉瑩、原子少年等歌手輪番開唱，當晚將由詹雯婷（Faye）擔任壓軸獻唱，她雀躍地說：「蠻開心的！因為很久沒有去大稻埕。」對於情人節將至，問她在愛情裡是浪漫派還是務實派？Faye笑回：「我沒有過過太多次情人節，自己比較屬於務實派。」

除了歌手開唱，主辦單位宣布邀來電影《初戀慢半拍》導演陳駿霖率主要演員，包括柯震東、于子育、范少勳將以彩蛋嘉賓到場與大家過節，柯震東表示：「以往比較常是電影上映後才能與大家面對面，很開心有這個機會可以在大稻埕跟大家宣傳這部新作品。」范少勳興奮地說：「期待看煙火，初戀慢半拍裡面充滿了許多浪漫的驚喜，就像煙火一樣，不知道炸開裡面的花色！期待和大家一起欣賞煙火。」更吐露：「我在愛情裡好像偏浪漫派，兩個人之間充滿浪漫，每天都是情人節。」

于子育對於大稻埕充滿熟悉感，「過年買年貨的地方、到城隍廟拜月老、也會跟媽媽到這裡買布料訂做衣服，現在轉型很多文青小店，變得古色古香非常有特色！還有我最愛吃的銅鑼燒，過年過節都會買來送禮」，笑言：「年輕時候比較喜歡過情人節，那時候講求跟男朋友要很浪漫，現在反而比較務實，覺得每天的生活過得實在自在，好像比浪漫還要更浪漫。」

黃奕儒二度來到大稻埕情人節演出，他形容：「留下的印象就非常深刻，可以在大稻埕看到盛大的煙火在眼前咫尺的地方綻放，真的是非常感動。」Ray黃霆睿在大稻埕情人節初登場，他直呼：「非常難得！因為以前就都會看電視轉播精采煙火，可以來共襄盛舉唱歌給大家聽，蠻開心的，很期待今年的煙火。」至於愛情觀，他自剖，「我是兩者兼具，就像創作一樣，無法過度浪漫、也需要適度的理性做判斷」，當晚準備「相愛相戀」有關的歌，期待與現場一起欣賞煙火、共度一個屬於音樂的情人節。

超夯熱播的原子少年獻出首場大型戶外演出，天王星蔡承祐表示：「很興奮！而且對於現場表演的經驗已經越來越多，會更期待有舞台可以去表現。」吳昱廷珍惜演出機會，「珍惜可以跟粉絲見面表演給粉絲看的機會，喜歡一起感受現場我們給觀眾跟觀眾回饋給我們的能量，總而言之對這次的演出機會是滿滿的感覺跟知足」；至於覺得愛情裡是浪漫還是務實派？火星李承隆回答：「應該各半，我喜歡多陪伴和相處的感覺，但因為工作或一些因素所以還是會提前規劃好時間跟行程。」