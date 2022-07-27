王心恬出席墨鏡品牌活動。（FOR ART'S SAKE提供）

王心恬27日出席墨鏡品牌活動，最近忙開發自己香氛品牌及寫書的她表示，8月份到明年初將報復性出國，前往瑞士、法國、日本等地，心情格外期待。陳年緋聞男友姚元浩參與的節目《來吧！營業中》火紅，被問為何沒去老屋捧場？王心恬笑說：「不好吧！因為你們都會寫成新聞啊！」

王心恬表示，自己對感情比較小心，「我要觀察很久，主要看個性合不合，看過太多人離婚，我其實是會怕。」觀察對象是姚元浩嗎？她仍小心翼翼不願正面認愛：「我不知道。」被問到姚元浩個性可以嗎？她笑說：「他私下就是節目上那樣，他跟我一樣牡羊座，我們個性有點像，就是火象星座。」

她希望能結婚生子，但因工作很忙，暫無暇結婚，因此給自己兩年門檻，「如果沒結就不會結，女生還是比男生難，我覺得還可以兩年」。去年她凍卵成功，現在對生育比較沒有壓力，「感覺比較輕鬆，終究有一天會有」。

姚元浩在節目中展現好手藝，順勢推出的調理包大賣，王心恬透露自己早就拿到，「我不敢Po，怕Po了會暴動」，她讚許「很好吃」，身邊有朋友搶著預購幫捧場，她自己倒沒有買，想讓他的粉絲可以買得到。她也建議姚元浩應該多出一點，「他一開始怕大家不喜歡，所以量做很少，後來直接秒殺」。