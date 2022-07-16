2022台北國際夏季旅展熱鬧登場，連江縣政府以馬祖遊購YABA形象館參展，廣推馬祖SBIR在地產業創新研發伴手禮及提供多項馬祖特色景點及旅遊路線，鼓勵遊客到馬祖暢玩一夏及大啖海味。現場也陳列4款「旅展限定價格超殺福袋」，讓消費者一次享有更多好康。

馬祖形象館今年特別推出由在地原生生物開發的一系列商品，如金銀花糖、忍冬啤酒、淡菜煎貝、淡菜洋芋片、淡菜風味丁角、海芙蓉滾珠精油、金銀花沐浴乳等多樣在地SBIR產業創新研發伴手禮。另有別具特色的高粱豆腐乳、老酒麵線、紅糟細麵、紅糟肉醬、淚滴酥等，為馬祖伴手禮市場帶來新世代面貌。

馬祖酒廠今年主力推薦酒品為台灣之光「東湧陳年高粱酒」，連續3年榮獲舊金山烈酒賽雙金獎鉑金獎殊榮，更曾被指定為迎賓酒。而醇厚內斂、剛中帶柔的國宴酒「馬祖高粱酒58度」，也吸引許多民眾臨櫃諮詢選購。

為進攻年輕市場，連江縣府邀請世界銀牌調酒師Jason莊坤諺進行馬祖高粱特調「馬上湧抱一下」、「熱愛58度的妳」限量50杯，並邀請YouTuber圖佳來到現場直播分享到馬祖旅行的經驗。

連江縣交旅局主辦2022馬祖莒光定向夜跑活動，將於9月17日舉行，活動將在東莒燈塔登場，賽事有「定向越野組」與「星空夜跑組」，至7月31日止開放線上報名。旅展報名除了享有早鳥報名優惠價也贈限量酒禮盒，賽後選手憑號碼布入場即可享有專屬的音樂美食派對，品嘗馬祖美食同時欣賞東莒島夜景，體驗當地文化風情。