公館鄉農會今天辦理「棗安苗栗 公館SAY HI」記者會。（李京昇攝）

目前正值紅棗產季，苗栗公館鄉是全台唯一紅棗種植地區，鄉公所將紅棗季結合農遊小旅行，推廣系列活動邀請遊客到公館品嘗紅棗享受客庄風情。19日苗栗縣長徐耀昌為紅棗季系列活動祈福、啟動，感謝棗農種植出果實飽滿、色澤光鮮的紅棗，維持公館紅棗品質與口碑，歡迎大家呼朋引伴來公館輕旅行，並且採購具有產銷履歷認證的公館紅棗。

公館鄉農會指出，紅棗維生素C含量高，具有多種抗氧化劑，同時富含抗發炎功效，可養顏益壽，營養價值極高，堪稱是水果中的紅寶石。

農會不但積極輔導協助農民推廣在地農產，並為保障消費者權益，向經濟部智慧財產局註冊「公館紅棗產地團體商標」，且農會契作成品皆有產銷履歷，讓民眾可以安心採購、食用。23、24日農會將在苗栗特色館舉辦「棗安苗栗、公館SAY HI」展演活動，邀請民眾來到紅棗產地，買紅棗、吃紅棗、漫遊黃金小鎮。

公館鄉農會今天辦理「棗安苗栗 公館SAY HI」記者會，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、前農田水利會長謝福弘、農糧署北區分署長王安石、農委會水保局台中分局副分局長李正鈞、農改場長呂秀英、議員孫素娥、公館鄉長曾美露、農業處長陳樹義等人，到揆一樓祈福活動順利。

接著眾人騎上自騎車穿梭鄉間小路前往果園為活動開幕，一行人乘著微風領略田間風光後，抵達記者會場品嘗公館鄉農會自製的養生紅棗「防御茶」，採用公館在地生產的紅棗、紫蘇、桑葉等中藥材一同入茶，達到補氣養血、強身健體功效。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，去年紅棗受到乾旱以及果實蠅影響，台中分局跨域輔導，縣長也補助緊急防治經費，目前果實蠅防治已有初步成果，但今年又遇到豐沛雨量，影響紅棗生長，農委會勘災並迅速核定該害補助，由於紅棗屬於大暑水果，需要日照30度高溫，今年熟成比去年慢了一兩個禮拜，但希望陽光充足讓紅棗果實飽滿鮮甜。

苗栗縣長徐耀昌表示，公館鄉得天獨厚的氣候及土壤條件，是全國唯一的紅棗產區，石墻村、福基村、福星村為主要產地，栽植面積約80公頃，希望今年紅棗豐收帶來更多觀光客，歡迎遊客趁疫情舒緩來苗栗體驗好山好水，休閒度假紓壓，除了可以採購、品嘗時令水果、在地美食及泰安溫泉外，也能體驗公館採果的樂趣，在苗栗安排2日遊或3日遊，感受客庄風情，帶回品質優良豐富伴手禮，向親朋好友分享苗栗的優質農產。

古雪雲說明，紅棗節系列活動將於7月23、24在苗栗特色館登場，除了有精彩的歌唱及舞蹈表演，還有紅棗市集、FB打卡送好禮活動，其中棗安小旅行集章活動的集章地點包括在地棗園、苗栗區農業改良場、已有206年歷史的「開庄伯公」、會保佑孩子們平安長大的「石母祠」以及石墻社區信仰中心「揆一樓」等，讓親子出遊走訪紅棗細路漫遊黃金小鎮，體驗棗園風光以外，還能集章兌換冰棒，好玩又好吃。

此外還有棗安圖徵件競賽，以「早安圖」作發想，利用公館的「棗園風光」或「紅棗」圖像，加上有「棗安」及「公館鄉農會」字樣，以及自創的創意問候語，即可參與競賽，取票數前13名者，最高可獨得1000點Line Point點數。