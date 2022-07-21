台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）今日公布第21屆活動檔期，將於2023年2月2日至5日在南港展覽館一館登場，包含APGS亞太遊戲高峰會與B2B商務區及B2C玩家區的活動日期，並同步公開此次展覽主題「Come in Gameverse 躍進遊戲元宇宙」。

B2C玩家區於8月開放廠商參展報名，主辦單位台北市電腦公會指出，迎接後疫情時代，遊戲產業露曙光，許多原先因故延宕的遊戲接連推出、國際宣傳都逐漸步上軌道，針對明年TGS也有不少廠商提前佈局宣傳規畫，其中更不乏國際遊戲大廠。明年檔期適逢農曆新年，挾帶龐大的消費商機，展出規模有望回到疫情前的狀態。

遊戲市調公司NewZoo今年6月公開的元宇宙研究報告顯示，2023年遊戲市場規模預估突破2000億美元，各大科技龍頭陸續公開元宇宙版圖後，更帶動產業鏈服務廠商數量的成長。財經平台《彭博社》更指出，元宇宙相關產值將在2024年成長至8000億美元，規模持續壯大。日常於虛擬世界穿梭自如的遊戲玩家，實質上已搶先取得元宇宙的入場門票，隨著新技術的應用普及與趨勢下，近75％的玩家在虛擬世界中除了遊戲體驗外、更重視社交活動，顯見虛實藩籬早已不再，玩家的生活更能在遊戲元宇宙躍進一大步。