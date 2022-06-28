搶攻夏日旅宿商機，位在台北市敦南林蔭大道的米其林推薦精品酒店「慕軒飯店」，即日起至7月31日止限量推出「24h饗樂計畫」住房專案每晚4,000元起，享受Happy Hour兩小時歡飲時光、房型免費升等還可完整入住24小時，此外加入AMAZZING CLUB會員再享房價95折，同時提供早餐優惠加購價每客350元與客房餐飲服務85折優惠，以優渥禮遇極致寵愛來訪旅人。

慕軒飯店自開幕以來，用心款待每一位入住旅客，因此獲得各大訂房網站與旅人的好評回流，更曾連續三年名列「台北米其林指南推薦旅宿」肯定。鎖定消費者對於療癒系美食與宅度假的雙重需求，「24h饗樂計畫」住房專案雙人入住經典客房只要4,000元、豪華客房4,500元起（週六住宿須加價1,000元），訂房直接享免費升等外，貴賓可於Happy Hour時段15:00-19:00任選2小時至URBAN331威士忌酒吧無限享用精選紅白酒、啤酒、軟性飲品與各式下酒小食，餐點提供起司冷肉盤、亞洲式涼拌滷味、炭烤串燒、義大利麵、炸物拼盤、田園沙拉水果、季節甜點等多樣化選擇。

專案也特別延遲退房3小時至15:00，悠閒住滿24小時，可恣意在房內連結藍芽喇叭播放自己專屬歌單，也可使用手機投放影音媒體，輕鬆觀看運動賽事、熱門電影及影集，滿足現代人休閒度假的影音娛樂需求。

慕軒飯店館內餐廳7月份將推出各項優惠饗賓，2樓GUSTOSO義大利餐廳「尋找Lucky 7」活動，只要身分證字號有一個「7」享85折、兩個「7」享8折、最多三個「7」可享75折優惠。1樓URBAN331威士忌酒吧則祭出「當月壽星」消費滿千元可現抵331元，「調酒骰骰樂」點購調酒滿千元可擲歡樂骰子乙次，擲出單數招待一杯、擲出雙數可折抵100元。針對喜愛芒果的饕客，慕軒甜點師耗時開發，季節限定供應法式芒果千層、香緹芒果蛋糕及愛文芒果生乳捲等甜點480元起，均可於線上商城一指下單選購

【開車不喝酒，安全有保障。飲酒過量，有害健康】