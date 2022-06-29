看好下半年疫情趨緩，和億生活集團超前部署，自7月1日至9月30日搶先推出消費滿額贈米其林現金券活動，預計發出價值超過三千萬米其林現金券，夏季限定添好運多人套餐最高86折、了凡雙人套餐85折，hoyiiGO生活購任一消費即享10%購物金回饋，寵愛會員月月再送百元購物金。

看好下半年疫情趨緩，餐廳人潮回歸，和億生活集團旗下添好運、了凡全台門市自7月1日至9月30推出「米其林現金券搶先送」活動，於實體門店消費添好運滿500元、了凡滿300元，即贈送100元米其林現金消費抵用券，預計豪撒3,000萬米其林現金券回饋消費者，購買冷凍類商品滿500元，再贈Ocard會員50元冷凍品電子折抵券，另還有夏季限定餐點優惠，添好運多人套餐最高折扣原價86折，了凡雙人套餐85折，點任一主食，享加購季節時蔬(原價65元)或單人份米其林油雞(原價100元) 5折優惠…等多項優惠。

「hoyiiGO生活購」串接O2O雙向購物體驗，自7月1日起至9月30日，凡於線上購買添好運、了凡冷藏冷凍商品消費滿500元即贈可於全台添好運及了凡實體門店使用100元米其林現金券，hoyiiGO生活購線上平台任一消費再享10%購物金回饋，寵愛會員加碼每個月再發200元購物金，新加入會員額外獲得100元購物金，另外Ocard會員於活動期間到實體門店任一消費再送線上購物9折優惠碼。

七月了凡進駐板橋大遠百、嘉義新光三越全新開幕、添好運信義A8、板橋大遠百升級改裝和和億生活集團2022年上半年已完成添好運2家(竹北遠百店及高雄SKM Park店)、了凡1家(竹北遠百店)展店計畫，下半年於7月份即將完成北部2家添好運門店升級改裝，2家了凡新店點，分別位於板橋大遠百與嘉義新光三越，全新開幕，另添好運北中南也都有全新店點籌備中，計畫再展店3家，不畏疫情強勢展店。

7月10日添好運板橋大遠百店於B1樓層原址改裝，同時進駐另一個米其林一星品牌「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，7月25日新光三越信義A8店升級擴大改裝，則從B2遷移至3樓，增設戶外廊橋座位區，是全台唯一可攜帶寵物一起用餐的門店(限於戶外廊橋座位)，未來民眾可以帶著毛小孩一起添好運，7月24日了凡首度進駐嘉義新光三越。

歡慶添好運、了凡擴大改裝、全新開幕，自7月10日起添好運、了凡雙北門店同慶舉辦「雙北市民站出來活動」，出示雙北市民身分證件享95折優惠。添好運板橋大遠百店、信義A8店加碼，自開幕日起到該店消費滿600元贈XO醬臘味炒飯券乙張(原價168元)，每店限量發送1000張，現場提供「添好運」趣味標語手舉牌，供消費者用餐拍照、打卡。了凡板橋大遠百店消費滿300元贈單人米其林油雞券乙張(原價100元)，限量發送1000張，了凡嘉義店自開幕日起亦舉辦嘉義鄉親95折優惠及消費滿額贈單人米其林油雞券乙張…等活動(實體門店現場折扣優惠活動，恕不與其他優惠合併使用)。