呼應綠色消費新顯學，全球飲料龍頭可口可樂29日宣布在台推出全新水品牌「bonaqua怡漾」，首創「單瓶販售無標籤」鹼性離子水，透過獨特鐳射雕刻技術，將產品資訊直接刻印於瓶身，取代舊有瓶標，讓瓶身回收更加便利。

可口可樂台灣區總經理陳正鋒今天表示，可口可樂自2018年提出「World Without Waste」願景計畫，目標到2030年前希望達成「每販售一個包裝，即協助回收一個瓶裝或罐裝產品」，以進行循環再利用，不僅如此，可口可樂也落實包裝創新，研發對環境更友善的產品包裝。

此次在台推出首款單瓶販售無標籤產品，為重要里程碑，透過獨特的鐳射雕刻技術，將產品資訊直接刻印於瓶身，一方面減少不必要的包裝，二方面可讓整個PET回收更方便，從瓶蓋到瓶身可以100％回收。

而可口可樂今天推出bonaqua怡漾新品牌，也順勢加入熱門的鹼性離子水戰局。陳正鋒說，包裝水一直是飲料市場很重要的品類，而這幾年，鹼性離子水成為國內包裝水市場最重要的成長動能。此次推出全新水品牌bonaqua，特別引進日本的白金鈦過濾技術，讓鹼性離子水更加純淨好喝。

bonaqua怡漾主打「少一樣想要、多『怡漾』美好」的品牌主張，特別找來形象清新的金馬影后桂綸鎂擔任品牌大使，展現可口可樂全力搶攻市場的企圖心。