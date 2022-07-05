英國6月新車銷售下滑24％，創下26年以來最差表現。據英國汽車製造商暨貿易商協會（SMMT）數據顯示，中國嚴格防疫加劇全球供應受阻，導致英國6月新車註冊僅達140,958輛，上半年註冊量下降12％至802,000輛。