宏碁集團持續深耕校園，招募懷抱新鮮夢想創意的年輕人加入，2022年實習生計畫獲廣大迴響，招募履歷徵件數量高達近2,000件、創下歷年新高，從報名、通過海選到最後面試，全程皆是首次完全於線上進行，最終錄取率不到1％。成功入選的實習生也將於7月4日正式報到、進行為期兩個月的實習。

依宏碁往年提供的實習生津貼，學士生每月至少有2.5萬元，碩士生則至少達3萬元，並同樣享有集團員工福利及勞保。

宏碁全球人資長林弘道表示，宏碁集團擁有企業資源和國際化部署，旗下子公司產業多元，所提供的實習生計畫不僅能讓校園學子能真正參與企業內的實際工作，並與正規部隊編制一起，讓組織有空間運用優質人力、採納創意，創造創新、創業的機會，也提供新鮮人面對瞬息萬變的產業舞台，為其未來職涯發展開創全新的視野。

宏碁近年因應集團全面推動多重事業引擎、並投入生活風格品牌及智慧城市領域發展，徵才也以集團角度出發，今年更獲頒天下永續人才獎項，推動台灣人才永續發展。

宏碁全球在160個國家均有營運，積極落實發展富創意及個人化的內部溝通平台，有效建立員工對經營團隊的信任以及集團文化，因而在今年獲頒天下永續人才獎項，並透過行動創造「永續共學」、「企業共榮」、「品牌共贏」三大效益。隨著宏碁的企業轉型，對於「新鮮人才」的渴望是目前企業最想延攬的對象，除了暑期實習生計畫外，宏碁今年更加深耕校園，將規劃學期中的實習活動、舉辦校園講座、履歷健檢及面試模擬等，協助大學一起共育未來人才所需的能力。

成功入選的實習生將於7月4日正式上任，在為期2個月的時間裡，將參訪集團內子公司企業參訪、專業訓練課程及學習社團等活動，了解集團不同事業引擎的業務樣貌，宏碁更聘請專業老師安排不同方面的專業訓練課程，培養自身軟實力，增加社會競爭力，同時也讓學生可直接與高階主管進行面對面交談，獲取最寶貴的實戰經驗。