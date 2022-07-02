MSI日前全新推出搭載最新第12代Intel HX系列處理器的旗艦機皇Titan GT77，終於正式在台推出，更於即日起到下周一（4日）前、在台北世貿中心一館舉行的台北電腦多媒體展上登場，其搭載最新第12代Intel i9-12900HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆記型電腦GPU，獨家MSI OverBoost超增壓模式技術更能提供最高達250W的效能。

MSI全新旗艦機皇Titan GT77，定價16萬9900元；買即送專屬尊寵配件禮，再免費享MSI Care Plus全新「意外損壞保障服務」，台北電腦多媒體展現場再享限定加碼優惠。（MSI提供）

配上全新Cooler Boost Titan散熱模組，擁有4個風扇及7根散導熱管，更能把極限推高，還提供桌機等級的擴充性，4組DDR5記憶體插槽，最高容量可擴充至128GB，加上4x M.2 SSD硬碟空間，支援最高達8TB的極速、海量儲存空間，現買即送專屬尊寵配件禮，展場再享限定加碼優惠，另現場選購任一款MSI筆電，即贈質感購物提袋、電腦側背包，指定電競及創作者系列筆電，再加碼送專業電競耳機。