台北市議員阮昭雄今率黨內議員參選人林延鳳、趙怡翔、顏若芳到忠孝西路會勘。（黃婉婷攝）

台北市忠孝西路禁行機車規定逾40年，遭民團痛批不合時宜，7月9日發起「騎上忠孝西」行動表達抗議，台北市議員阮昭雄今率黨內議員參選人前往現地會勘，要求在安全前提下，討論開放機車通行可能性，也建議交由民間交通顧問公司評估，以昭公信。北市交通局允諾會持續溝通，近期將搜集數據重啟評估。

據統計，北市目前有5條主要幹道全面禁行機車，其中影響範圍最大的為台北車站前的忠孝西路，2018年開罰件數高達7377件，平均1天開出20張，2016、2017、2019年也各有5000餘件取締，數量之高，近2年才因疫情影響件數驟跌，不過近10年也開車3萬張罰單。

阮昭雄今率議員參選人林延鳳、趙怡翔、顏若芳到忠孝西路會勘。他指出，自己接到很多陳情，呼籲機車用路權益應獲公平對待，否則每次騎上忠孝西都要繞一大段路，尤其許多學生會騎車來北車補習，巷弄間又有許多機車格，一不小心就會違規，如今智慧號誌和相關配套都已成熟，或許可用科技方式調整車流，避免大小車爭道。

阮昭雄認為，市府2018年曾研議過開放可能性，已有比較基礎，時隔4年，也是時候重啟這項討論，他要求相關單位3個月內給出評估報告，並公告周知，讓柯市府有所依據，也給機車族正向回應。他也批評柯做決策前不能只靠常識，應尊重相關單位評估後再定奪，若報告顯示不可行不就自打嘴巴。

趙怡翔則建議市府在評估報告中導入「用路平權」概念；顏若芳也直言，大同區因機車流量大，甚至出現外界俗稱的「機車瀑布」，但從其他區騎來北市工作其實相當不便，用路公平性欠佳，是北市交通很大的問題所在；林延鳳則建議，交通局報告應交由民間交通顧問公司評估，避免大眾認為市府在打假球。

交通局交通治理科長葉志宏坦言，忠孝西路車流量大，大型公車數量又多，後續將檢視公車班次數量、周邊交通量，以及開放後車流移轉的狀況，在安全前提下討論是否開放通行，雖然2018年曾經評估過一次，但也許時空背景不同，交通環境也不太一樣，會透過滾動式檢討，看看是否能在安全和路權的平衡下適度放寬。

至於機車族陳抗活動，葉志宏則說，一直以來，交通局和機車團體溝通管道都很暢通，也定期討論其他幹道的狀況，針對此次忠孝西路的問題，期待能用較平和、有交通論述的方式來看這件事，但7月9日之前很難提出初步方案，因為數據仍在搜集中，市府不能初步說可以，卻沒有數據佐證。