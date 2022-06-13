基隆暖東峽谷去年底封閉，實施步道改善工程，近期民眾發現東勢坑溪上游新增踏石步道，如同「梳子壩」，提供遊客跨溪。地方痛批，設置未進行過生態檢核，不僅破壞生態，也有安全疑慮。

暖東峽谷位於基隆市暖暖區東勢坑、暖暖拉波波村童軍中心旁，峽谷山區林相完整、生態豐富。市府為提升遊憩環境品質，加強遊客服務，規畫「環山遊憩步道改善工程」，去年12月9日完成招標，工程總價2200多萬元、工期210個日曆天，預計於今年7月20竣工。

不過，市議員王醒之表示，近日有許多山友陳情，東勢坑溪上游多了過溪跳石，經勘查發現是梳子壩，基座高於水面，以水裡計算角度來說，恐會造成上游淤積、下游侵蝕，未來對河川上、下游都不好。

王醒之指出，該處是經濟部地質調查所公告的土石流潛勢區，但工程沒有進行過水理計算、水域調查、生態檢核等，甚至主管河川的產業發展處也沒有參與討論，有破壞生態疑慮，另憂心新北市雙溪區虎豹潭意外事件再次上演；他提及，當地有其它路徑可以通往大菁農場，建議梳子壩還未完工前，能重新進行調整。

對此，觀銷處長曾姿雯回應，暖東峽谷登山步道採生態工法、就地取材，改善既有老舊步道設施，並無設計水泥步道；她提及，過溪段的踏石步道，是設計單位觀察民眾涉溪行為、訪談民眾需求，以及考量安全性後設計，目前已施工完成，若用大石頭鋪設，恐有安全疑慮。此外，先前亦至現場勘查其他可通往大菁農場路徑，後續會與設計單位、交通部觀光局討論，並妥善評估出最佳方案。