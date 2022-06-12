熊仔11日在台北信義Legacy Max舉辦「熊仔 PRO MAX 2022 演唱會」。他一登場就正式宣布演唱會為互助會，全名叫「啞巴吃黃蓮，苦水互吐會」，大方分享近來正忙宣傳新專輯，日前受邀上節目，但當被問及許多正經問題時，他自認身體狀況不好，突然腦袋卡住，他最後只好說：「對不起我答不出來。」

他深夜回家後，無意間看到主持人的PO文章，標題是「大家都希望在最佳狀態跟偶像見面， 然而事與願違」，熊仔發現當天是主持人是他的忠實粉絲，但主持人卻認為是自己搞砸的訪問，讓熊仔心疼說，「我知道是我的問題，我腦袋不夠清楚。」並難過自責喊：「讓誰失望都可以，但讓忠實粉絲失望，是我最痛苦的事情，不知道為什麼會落到這樣的田地。」

他在台上熱唱〈流動〉、〈能火〉、〈才子〉等新專輯中的歌曲，還邀來9m88對唱合作的單曲〈星座學家〉，熊仔和9m88忍不住和全場觀眾分享為了宣傳歌曲，常常要做很多與音樂無關的事情，你一言我一語吐不完的苦水，甚至講到兩人互搶主持棒，笑果十足，熊仔也表示，難得9m88到場，自然要多唱幾首歌再走，於是兩人特別改編合唱彼此的招牌曲目〈陪你過假日〉和〈迷惘美〉。

他最終在演出歌曲〈信〉之前，熊仔說：「謝謝大家今天來到『啞巴吃黃蓮，苦水互吐會』希望透過大家的分享，能夠得到壓力的紓解。」並將在開場時說搞砸的故事收尾，他表示，最後利用端午連假，他重錄了一次節目，熊仔直呼：「謝謝能給我這樣的機會，彌補我的罪惡感，不知道新錄製的一集有沒有講的比較好，但至少我們有努力的再嘗試，內心也更踏實了。」