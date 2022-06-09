大胃王黑哲（左起）、小慧、泡芙、主持人郭彥均、來賓阿喜在印度餐廳品嘗烤雞串。（緯來提供）

主持人郭彥均近期到台中錄製緯來綜合台全新一季美食外景節目《大胃王來了！》，分享好友莎莎在首集當來賓，創下0.68高收視，第二季馬上轉為主持人，擔心自己地位不保，開玩笑表示：「要是再有來賓收視創新高，會不會下一季又換他變主持人。」接著又表示：「如果用這種賽制來選主持人，那我最怕玉琳哥來，如果真的被換掉，希望前任主持人可以保底，有三集當來賓的機會。」讓現場眾人哭笑不得。

本集邀請宅男女神「阿喜」林育品，和大胃王泡芙、小慧、黑哲，一同前往台中體驗「美食環遊世界」，不用出國也能品嘗各國料理！阿喜一出場就表演「撩妹金句」，繞著主持人郭彥均跑一圈放電表示：「你就是我的全世界。」當場被郭彥均吐槽受男友無尊影響太深，快變諧星了。首站開吃的是台灣最具代表的美食之一牛肉麵，老闆選用牛肋眼部位，將牛肉先煎過鎖住肉汁再做成牛肉麵，讓香氣更濃郁，大胃王享用完老闆特製的大份量牛肉麵，依然回味無窮，敲碗還想再吃。

緊接著再前往品嘗韓國爆紅的爆漿奶油大蒜麵包，以及台中米其林必比登推薦的道地印度餐廳，大胃王一人享用２公斤用十幾種香料醃製８小時的雞肉串，每人拿著三串80公分的雞肉串大口大口地享受吃肉的快感，趣味的體驗也讓大家印象深刻。吃完當然不可少了飯後甜點，最後一站享用法式甜點，也為一整天的行程畫下完美句點。更多精彩內容都在本周日晚間7點緯來綜合26台《大胃王來了！》。