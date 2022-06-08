大陸女星楊冪和Angelababy（楊穎，baby），不僅擁有精緻五官和姣好身材，人氣也是相當火紅，常被外界拿來比較，但2人私底下其實是好閨密，近日，baby在節目上打電話給主持人好友張大大，並問他「我跟楊冪誰好看？」他的高EQ回應，受到其他來賓讚賞。卻也意外發現與楊冪有「過節」的王鷗，聽到楊冪的名字似乎有些不自然，讓網友認為Angelababy是故意的。

Angelababy近日在陸綜《萌探探探案》中，致電她和楊冪的共同好友張大大，並詢問他「我跟楊冪誰好看？你好好說啊，我在錄節目，冪姐不會看到的。」張大大面對這個世紀問題一點不慌張，真誠回答：「說真心話，楊冪和你的話，各自都有各自的缺點，也不是說誰比誰漂亮」，一句高EQ回應雙方都不得罪。

當時在場有好幾位明星，其中一位是以性感著稱的王鷗，有網友發現Angelababy提到楊冪之後，王鷗的神色就有些不自然，嘴角下垂、低頭摳手指，且Angelababy是有名的高情商，不會不知道她與楊冪之間的尷尬，被部分網友認為是故意讓王鷗難堪，兩方粉絲紛紛留言「ab（Angelababy）在節目裡提楊冪確實有讓王鷗下不來台的意思，她在圈裡混了這麼多年不可能不懂這些。」、「他們到底是不是因為王（王鷗）離婚的呀」、「baby是不是故意的哈哈哈」、「看了全部，明明挺自然的呀」

2016年陸媒爆出楊冪丈夫劉愷威和演出過《瑯琊榜》女星王鷗過從甚密，被拍到深夜進出對方酒店房間，被網友封為「夜光劇本」事件，當時楊冪回應：「我相信愷威」，但兩年後仍離婚。而自此和王鷗也很少有同台的機會，幾乎沒有來往，似乎有刻意迴避。