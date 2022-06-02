大陸男星黃曉明今年和Angelababy離婚，重回單身讓人好奇下任對象，就有網友扒出黃曉明又展開熱戀，女友正是名為葉珂的企業家，膚白貌美、外型極為神似Angelababy，開豪華名車、住9000萬人民幣豪宅(約新台幣4億)，如今還被爆離婚全為黃曉明，引來她迅速否認，1日她再吐出3個字引起外界討論。

起初黃曉明傳出離婚Angelababy流言四起，等到真正辦完離婚依舊滿城風雨。有網友指稱黃曉明和葉珂交往，整理兩人社群貼文，包含黃曉明PO出製作北京冬奧吉祥物冰墩墩湯圓，葉珂同一日也做冰墩墩湯圓；後來葉珂貼出收到玫瑰花照片，並說自己在酒店，恰好黃曉明也住同一間，引發外界揣測空間。

男女另有對象本是喜事一樁，不過葉珂曾和富商有過一段婚姻，身邊有2個小孩需要照顧，因此黃曉明被指稱為「小王」。後來葉珂上(5)月30日曾在微博提及此事：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情。很多話在心裡，懂的人會懂」應該是在指和前夫這段關係的結束。

葉珂發文配上1張參加會議照片，眼睛凝視前方似乎有好多話想說。(圖/葉珂 微博)

1日她似乎眼看流言未有平息跡象，發了篇心靈雞湯：「做任何事情的發心很重要，雖然這個發心無人可查實，但我們可用來對照自己。」這段話細看似乎意有所指有心人士的刻意造謠，許多人留言鼓勵她加油，也有人放膽詢問「傳聞黃是真的嗎？」引來葉珂親自答覆：「放心吧」；至於黃曉明今日微博僅有宣傳新劇，始終未對此事做出任何回應。