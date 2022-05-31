胡適安（中）攜姊姊小禎（左）與小賴開箱充滿他回憶的台北店家。（TVBS提供）

小禎（右起）與胡適安吃私廚要胡瓜買單。（TVBS提供）

TVBS 42頻道《食尚玩家魚肉鄉民》推出全新網路獨家版「一起來吃紅」，近日邀來百萬Youtuber理科太太，帶著主持人小禎、小賴前往她平時最愛吃的早午餐店，三人在餐廳大聊離婚後心情與感情價值觀，讓小賴直呼「我要筆記起來！」

理科太太坦言之前的訪談經驗都是很凝重的，這次與《食尚》合作難得是輕鬆的聊天，小賴則笑回「我們會很輕鬆的聊沈重的事」，並劈頭就問小禎與理科太太，對於男生劈腿會原諒嗎？兩人則一口同聲表示：「不可能！」理科太太是遇到問題就一律分手，小禎則語重心長地分享觀點：「除非他改變朋友圈、價值觀才有可能。」她也認為劈腿跟朋友圈有很大的關係，若是身邊的朋友也都這樣子做時，男生才會覺得很奇怪，「你為什麼不能接受？人家老婆都可以接受了？」語畢小禎無奈喊：「現在喝什麼紅茶，給我來杯紅酒！」

聊完劈腿原因，小禎自曝有機會還是會想嘗試第二次婚姻，也還是願意相信愛情，但就不會像以前一樣把離婚看得那麼重。她反問理科太太對於再婚的想法，理科太太直呼不會，就連談戀愛也希望久一點再說，笑談：「我還沒收驚回來，單身很美好、神清氣爽，你不知道我現在有多鬆。」一旁的小賴默默地把整個三明治全嗑光，小禎看傻眼虧他吃完沒介紹也沒講口感，小賴則尷尬解釋：「剛故事太精彩了啦！」

除了精彩的網路版，《食尚玩家魚肉鄉民》電視版也邀請到主持人小禎的弟弟胡適安，攜小禎與小賴開箱充滿他回憶的台北店家。小禎透露弟弟其實很節儉、不太愛花錢，但首間餐廳胡適安便介紹台北有名的中式私廚，胡適安打趣表示：「這家不便宜，只好拿出爸爸（胡瓜）的黑卡了。」更多《食尚玩家》電視版內容請收看每週一至週五晚間10點TVBS 42歡樂台、MOD TVBS精采台。想同時看到電視版及網路版節目內容，趕快下載食尚玩家App，好康享不完。《食尚玩家魚肉鄉民》全新網路獨家版『一起來吃紅』，每集將邀請不同的網紅推薦隱藏版口袋店家，聊內心故事，請鎖定每週二12：30食尚玩家粉絲團、19：00食尚玩家YouTube頻道與官網。