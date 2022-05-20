遠距離情侶大多都聚少離多，長時間不能見到戀人，因此有些人會受不了相思之情，而在異地尋找另一個戀人，做出偷吃的行為。日前大陸江蘇就有一名男子將賓士車借給女友開，結果行車紀錄器錄下女友與其他男子的曖昧通話，讓他驚覺自己被戴綠帽，崩潰提分手，並要求對方返還戀愛期間的花費和物品，但2人未能達成共識，最後告上法庭，最近結果也出爐。

根據《極目新聞》報導，江蘇32歲的曾姓男子，2020年11月9日，他認識了小他5歲的文姓女子，經介紹後雙方開始交往，雖然曾男家在江蘇，但他為了打拼，獨自到上海從事房地產行業，收入相當不錯，同年7月買了一輛價值50萬人民幣（約220萬新台幣）的賓士。由於曾男十分寵愛女友，都會主動買名牌包給女友，包包價格高達1、2萬人民幣，曾男表示，為了方便女友出門，他將賓士讓給女友開，只有車子需要保養的時候，他才偶爾將它開回4S店做保養。

文女經常向曾男表示想要名牌包。（圖／翻攝自極目新聞）

遠距離情侶大多都聚少離多，長時間不能見到戀人，因此有些人會受不了相思之情，而在異地尋找另一個戀人，做出偷吃的行為。日前大陸江蘇就有一名男子將賓士車借給女友開，結果行車紀錄器錄下女友與其他男子的曖昧通話，讓他驚覺自己被戴綠帽，崩潰提分手，並要求對方返還戀愛期間的花費和物品，但2人未能達成共識，最後告上法庭，最近結果也出爐。

根據《極目新聞》報導，江蘇32歲的曾姓男子，2020年11月9日，他認識了小他5歲的文姓女子，經介紹後雙方開始交往，雖然曾男家在江蘇，但他為了打拼，獨自到上海從事房地產行業，收入相當不錯，同年7月買了一輛價值50萬人民幣（約220萬新台幣）的賓士。由於曾男十分寵愛女友，都會主動買名牌包給女友，包包價格高達1、2萬人民幣，曾男表示，為了方便女友出門，他將賓士讓給女友開，只有車子需要保養的時候，他才偶爾將它開回4S店做保養。

法院判女友須返還10萬人民幣。（圖／翻攝自極目新聞）

最後，曾男感到心寒提出分手，並要求女友返還戀愛期間他付出的花費和物品，但2人沒有達成共識，最後告上法庭，法院在5月18日調解，法院調解女方返還10萬元左右的財物（約44萬新台幣）。對此，他接受結果也沒有異議，坦言主要是心裡有氣，希望對方能夠道歉，「不喜歡可以直接說分手嘛，還一邊開著我的車一邊罵我，良心上過得去嗎？」