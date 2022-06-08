南韓「國民MC」劉在錫，在演藝圈即使已是頂流地位，依舊保持謙虛、處世高情商的態度，加上長期投入慈善公益，，受到國民的喜愛，是有名的零負評藝人；近期一名網友透露，稱好友有心臟方面的疾病，卻因為家中經濟狀況不佳，遲遲無法動手術治療，直到有捐款人資助，才順利進行救命手術，而捐款人就是劉在錫。

南韓一名網友在論壇上發布貼文，他透露有一位朋友因為心臟疾病已經很久不能工作了，醫院進行心臟移植手術的費用是韓幣8800萬元（約231萬元台幣），扣除健康保險可支付的7300萬元（約192萬元台幣），這樣個人仍須負擔1500萬元（約36萬元台幣）的手術費，幸好該醫院有捐款的支援系統，通過審核的話，可以拿捐款繳納全部費用，醫院只會告知受益人捐款者的姓名，捐款者居然是國民主持人劉在錫，讓他們感到意外。

網友一開始還以為只是同名同姓，直到護理師證實猜想，表明是電視台主持人劉在錫沒錯，他們才敢肯定。網友表示聽完朋友的敘述「整個雞皮疙瘩...他真的是一道光啊...」，原先他就是劉在錫的粉絲，過去聽說了許多善舉，沒想到這種事會發生在朋友身上，他感動地上網分享出去說：「原來賺了錢該這樣用啊...讓我思考反省了許多。」

網友感動表示劉在錫的行為讓他思考了許多。（圖／翻攝自Facebook／아이돌 연구소）

許多看到這則訊息的粉絲表示「做為粉絲我很喜歡他，但現在更多的是尊敬」、「好暖！這樣回饋社會真的太棒了」